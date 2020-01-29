Эрмитаж и «ВКонтакте» официально стали информационными партнерами. ФАН-ТВ

В Петербурге состоялось подписание соглашения об информационном сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и социальной сетью «ВКонтакте».

Главная цель документа — установить формы взаимодействия музея и социальной сети в области освещения деятельности Эрмитажа и распространения знаний о культуре и искусстве. В церемонии приняли участие Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, и Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте».

«На самом деле будут рождаться всякие новые вещи они важны, потому что это разные способы вовлечения социальной сети в музейную жизнь, причем они сочетают материальное, реальное и иллюзорное интернетовское. Для нас и для «ВКонтакте» это хорошо, полезно, то, что мы хотели», — сказал Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Стоит отметить, что сотрудничество Эрмитажа и «ВКонтакте» началось еще в 2015 году. Эрмитаж начал принимать участие в фестивалях «ВКонтакте», а в 2017 музей выступил партнером масштабного соревнования среди программистов и разработчиков. В 2018 году мероприятие прошло в Главном штабе Эрмитажа и привлекло 400 разработчиков.

«Уже сейчас ведется большое количество трансляций во «ВКонтакте», мы хотели бы увеличить количество информации. Безусловно это возможность для музея взаимодействовать с аудиторией не только в оффлайне, но и в онлайне, и таким образом выходить за рамки стандартного вещания», — поделился Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте».

Впереди у информационных партнеров дальнейшее развитие образовательных материалов Эрмитажа, прямые трансляции Hermitage Online, которые могут увидеть пользователи соцсети. За последние несколько лет их вышло больше двадцати.

Еще одним направлением в укрепленном сотрудничестве станет размещение QR -кодов возле экспонатов. После их сканирования пользователь получает расширенную информацию о менее известных экземплярах музея, которая также размещена в социальной сети.