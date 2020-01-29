Песков назвал неприемлемыми обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны

Москва, 29 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР ответственен за начало Второй мировой войны, недопустимыми.

В эфире Первого канала Песков заметил, что подобные оценки категорически не приемлят в Кремле.

«Более того, мы категорически не приемлем любые тенденции на забвение роли Красной армии Советского Союза в освобождении всего мира от коричневой чумы», — сказал пресс-секретарь президента России.

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны. На брифинге с польским коллегой Анджеем Дудой он заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов». Это, по словам Зеленского, «привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Многие общественные деятели, эксперты и политики указали на лживость высказываний украинского президента. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предположил, что на Украине появился вирус национализма, жертвой которого стал президент Украины. Зеленский фактически «предал тех людей, которые погибли, освобождая Советский Союз, и в том числе украинские земли, от фашистов», подчеркнул Шеремет.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, в желании угодить Варшаве Зеленский перешел все границы подлости.