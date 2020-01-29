Пропавший в Бермудском треугольнике корабль найден спустя 95 лет

Москва, 29 января. Морские археологи обнаружили у берегов США корабль, который таинственно исчез в Бермудском треугольнике в 1925 году.

Исследователи нашли обломки торгового судна SS Cotopaxi в 65 километрах от побережья Сент-Огастина в штате Флорида. 29 ноября 1925 года сухогруз вышел из порта Чарльстон в штате Южная Каролина и направился к Кубе. Однако торговое судно таинственно исчезло в районе Бермудского треугольника. Следов кораблекрушения обнаружено не было. Также не были найдены тела 32 человек, которые находились на борту судна. Исчезновение SS Cotopaxi стало поводом для возникновения мифа о Бермудском треугольнике.

Морской биолог и подводный исследователь Майкл Барнетт организовал экспедицию для поиска затонувшего судна. В ходе подготовки экспедиции исследователям удалось выяснить, что экипаж корабля передавал по радио-сигналы бедствия через два дня после выхода из порта Чарльстон. Эти данные помогли точно установить место кораблекрушения.

Стоит отметить, что Бермудский треугольник уже много лет считается мистическим местом, где якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов, а также прочие аномальные явления. Бермудский треугольник находится на западе Атлантического океана между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.