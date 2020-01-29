Приходько стал помощником Мишустина

Москва, 29 января. Бывший первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько стал помощником премьер-министра РФ. Соответствующее распоряжение сделал глава правительства Михаил Мишустин. В среду документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Приходько Сергея Эдуардовича помощником председателя правительства РФ Мишустина М. В. на время исполнения Мишустиным М. В. полномочий по данной должности. Освободить Приходько С. Э. от ранее занимаемой должности», — говорится в распоряжении.

Отметим, что в тот же день правительство опубликовало еще одно распоряжение Мишустина, в котором говорится о назначении главы Общественного совета при Минфине Павла Кадочникова на пост заместителя министра финансов России.

Напомним, что 16 января президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Мишустина от должности главы Федеральной налоговой службы и назначил его на пост премьер-министра. Предварительно кандидатуру политика одобрил парламент. Кадровые перестановки связаны с анонсированными Путиным административными реформами, которые предполагают усиление роли парламента в стране.