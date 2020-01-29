ВОЗ проведет экстренное совещание в связи с эпидемией коронавируса в Китае

Женева, 29 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание комитета по ЧС в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV в Китае. Об этом говорится в заявлении штаб-квартиры ВОЗ.

Сообщается, что совещание пройдет 30 января в Женеве.

«Комитет представит рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность», — отмечается в заявлении.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань. Отмечается, что первых пострадавших объединяло отношение к рынку морепродуктов.

К концу января распространение коронавируса приобрело черты эпидемии. Китайские власти ввели режим карантина в Ухани и по всей провинции Хубэй.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о переговорах РФ с китайской стороной по поводу эвакуации россиян из провинции Хубэй.