Илон Маск стал самым популярным бизнесменом среди россиян

Москва, 29 января. Американский изобретатель Илон Маск стал самым популярным иностранным бизнесменом среди россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса компании Superjob.

Эксперты сообщили, что 14% респондентов симпатизируют основателю Tesla Илону Маску. За ним следуют президент США Дональд Трамп и сооснователь Microsoft Билл Гейтс, они набрали по 6%.

Основатель Apple Стив Джобс по-прежнему нравится 5% респондентов. 2% проголосовали в пользу Генри Форда, еще по 1% голосов россиян разделили богатейшие люди мира Уоррен Баффет, Ричард Брэнсон и Марк Цукерберг.

Столько же голосов набрали писатель Роберт Киосаки, миллиардер Джон Рокфеллер и основатель Alibaba Джек Ма.

Опрос проводился с 21 по 23 января в 275 населенных пунктах. На вопросы экспертов Superjob ответили 1000 человек.

Ранее сообщалось, что российский продюсер предложил Илону Маску простроить концертный зал на Марсе. Согласно его задумке в этом месте смогут отдыхать до 10 тысяч космических путешественников.