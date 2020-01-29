Историки расскажут, какова была истинная роль Польши в Холокосте

Санкт-Петербург, 29 января. В четверг, 30 января, в 16.00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится пресс-конференция, на которой будут развенчаны некоторые мифы Второй мировой войны. В частности, будет освещена истинная роль Польши в Холокосте. «В Польше были формы антисемитизма, каких не знал и Третий рейх» — экспертное обсуждение тезисов публикации Федерального агентства новостей и заявлений польских чиновников.

Напомним, ранее в публикации ФАН приводились документальные свидетельства разгула антисемитизма в Польше в 30-40-е годы прошлого века. При этом польские чиновники сейчас обвиняют Советский Союз и его правопреемницу Россию в развязывании Второй мировой войны и даже в Холокосте.

В обсуждении запланировано участие следующих спикеров:

— Николай Столярчук, глава Медиагруппы «Патриот»;

— Алексей Громский, политтехнолог, представитель АПЭК в Новгородской области, автор исторических книг;

— Игорь Пыхалов, историк, писатель, публицист;

— Сергей Викторович Лебедев, доктор философских наук, политолог, эксперт;

— Владимир Владимирович Василик, священнослужитель Русской православной церкви, доктор исторических наук, преподаватель кафедры истории славянских и балканских стран исторического факультета СПбГУ;

— Анатолий Дмитриевич Степанов, главный редактор информационного агентства «Русская Народная Линия», историк, публицист, писатель.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий. О возможных изменениях повестки будет сообщаться дополнительно.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197 374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация на мероприятия группы:

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16