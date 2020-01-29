Макрон осудил Анкару за продолжающуюся дестабилизацию ситуации в Ливии

Париж, 29 января. Турция нарушила обязательства, взятые на себя на международной конференции по урегулированию ливийского кризиса, которая прошла 19 января в Берлине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после сегодняшней встречи в Париже с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

По словам Макрона, за последние несколько дней Франция фиксировала маршруты передвижения турецких судов, которые занимались переправкой наемников из сирийского Идлиба на территорию Ливии. Французский лидер осудил деятельность Анкары, направленную на подрыв мирных инициатив, которые обсуждались на встрече в Берлине.

Кроме того, Эммануэль Макрон подчеркнул, что французская сторона солидарна с Грецией и Критом в вопросах сохранения суверенитета над морскими границами этих государств. Еще он решительно осудил продолжающееся сотрудничество Анкары с вооруженными бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Напомним, несмотря на официальную позицию Турции, озвученную в ходе берлинской конференции, где страны — участники подтвердили приверженность мирному урегулированию ливийского конфликта и недопустимость внешнего вмешательства в Ливию и соблюдения оружейного эмбарго ООН, продолжаются незаконные поставки вооружений и боевой техники Триполи. Вся эта деятельность лишь провоцирует эскалацию ситуации на севере Африки и грозит срывом режима прекращения огня, введенного 12 января после совместного призыва Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также не стоит забывать о том, что в рамках имеющей место военной помощи главарю ПНС Файезу Сарраджу со стороны Турции, перебрасываемые в Ливию сирийские наемники становятся главным дестабилизирующим фактором в североафриканской стране. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о многочисленных преступлениях джихадистов в Триполи, которые терроризируют мирное население ливийской столицы, устраивают вооруженные налеты, похищают людей и требуют выкупы от их родственников.