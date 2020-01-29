Силы ПНС при поддержке протурецких наемников ведут обстрелы ЛНА в районе Машруа аль-Хадба

Триполи, 29 января. Силы, воюющие на стороне так называемого Правительства национального согласия Ливии, нарушили установленное в стране перемирие и ведут ожесточенные артиллерийские обстрелы позиций Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Военные ЛНА вынуждены открывать ответный огонь

По данным пользователей Twitter, огонь боевики ПНС ведут из общественного парка в районе Абу Салим. Также появились сообщения о боестолкновениях между силами ЛНА и ПНС у 1-й линии в районе Машруа аль-Хадба.

Отметим, что вместе с силами, подконтрольными ПНС Файеза Сарраджа, установленные договоренности о прекращении боевых действий в Ливии и запрет на предоставление военной помощи сторонам конфликта в нарушает и Турция. Она снабжает боевиков ПНС оружием, а также пополняет их ряды боевиками из сирийской провинции Идлиб.

Сегодня стало известно, что террористы ПНС вместе с этими наемниками планируют новые нападения сразу на нескольких направлениях, в частности, на базу Аль-Ватыя.

Напомним, ввести режим тишины в Ливии, начиная с полуночи 12 января, предложила Россия. 13 января в Москве представители РФ, Турции, а также глава ПНС Саррадж и фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар закрепили соглашение о перемирии на бессрочной основе.