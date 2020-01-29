Русские своих не бросают: командир крымского «Беркута» о патриотизме и верности присяге

Командир крымского «Беркута» полковник Юрий Абисов уверен, что патриотизм не обязательно означает лояльность власти, патриотизм — это, в первую очередь, мирное небо над головой и благополучие граждан.

Украинский «Майдан» в 2014 году расколол страну: Крым отказался признавать новую власть. Местный «Беркут» стал первым спецподразделением, присягнувшим на верность полуострову и его жителям. Позже примеру крымских «беркутовцев» последовали и другие «силовики».

«В Киеве мы защищали не Януковича. «Беркут» защищал народ Украины и мнение той половины страны, которая не согласна с идеями националистов и профашистских молодчиков», — заявил Абисов.

Абисов решил посвятить жизнь охране общественного правопорядка в 1981 году: по окончании трехлетней службы на Северном флоте он поступил в школу МВД в Симферополе. До «Беркута» Юрий Николаевич успел поработать простым участковым, позже — дознавателем, затем — оперативным дежурным по городу.

Командиром «беркутовцев» Абисов стал только после прохождения четырехлетней службы в отделе по борьбе с организованной преступностью: там он работал «в поле» — руководил штурмовой группой.

Под руководством Юрия Николаевича крымский «Беркут» признали одним из лучших спецподразделений на Украине. Действительно: в 2014 году местные «беркутовцы» серьезно повлияли на ход развития событий в Крыму.

Вспоминая «Майдан», полковник признается честно — было страшно. Однако ни у руководства, ни у рядового состава не возникло мысли оставить службу: они боролись за интересы крымчан, несмотря на ненависть и потоки угроз, которые посылали бойцам и их семьям сторонники «евроинтеграции». Жители Крыма в долгу не остались: они передавали беркутовцам продукты, предметы первой необходимости и даже детские рисунки.

«Каждая шоколадка, палка колбасы или пачка чая из Крыма — это была оценка наших действий, символ одобрения, показатель нашей стойкости. Они очень дорогого стоили. И записки в этих посылках нам передавали, и детские рисунки…», — вспоминает Абисов.

Сейчас командир крымского «Беркута» трудится на благо гражданского общества России: возглавляет крымский штаб ОНФ, консультирует местный совет министров и очень радуется, что в 2015 году «беркутовцы» стали частью большой семьи «силовиков» России. Ведь русские своих не бросают.