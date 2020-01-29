Эксперт Разворотнева прокомментировала назначение Мутко в АО «Дом РФ»

Акционерное общество «ДОМ.РФ» сменило руководителя: 28 января Александр Плутник, возглавлявший организацию с 2015 года (тогда она называлась Агентство ипотечного жилищного кредитования «АИЖК». — Прим. ФАН) уступил место бывшему профильному вице-премьеру Виталию Мутко.

С чем столкнется новый руководитель и насколько он компетентен в сфере, которую ему доверили — комментирует постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль».

Видимый результат прошлых лет: ипотека стала доступнее

Акционерное общество «ДОМ.РФ» принято называть институтом в жилищной сфере. Оно является учредителем и акционером целого ряда организаций, в том числе Банка «Дом РФ». В последнее время «ДОМ.РФ» выполнял целый спектр разнообразных задач. Развивал ипотечное жилищное кредитование, разрабатывал стандарты формирования комфортной городской среды, перепродавал неэффективно используемые земельные участки (ранее госсобственность) и пытался развивать рынок цивилизованной аренды.

Несомненной заслугой команды во главе с Плутником стало активное развитие рынка ипотечного жилищного кредитования: за несколько лет ипотека стала значительно доступнее. При участии АО «ДОМ.РФ» были разработаны современные стандарты городского развития, сейчас они воплощаются в жизнь в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».

Благодаря инициативам организации в стране появился и постоянно расширялся пул архитекторов, которые начали преобразовывать городские пространства.

Плутника критиковали за излишнюю коммерцию

В последние годы АО «ДОМ.РФ» стал чрезвычайно успешным коммерческим предприятием, ежегодно рапортующим о росте прибыли. Критиковали Плутника в основном именно за это: слишком коммерческий подход к делу. Так, в период высоких ипотечных ставок от АО «ДОМ.РФ» требовали эти ставки субсидировать, однако акционерное общество не реагировало.

Еще хуже дело обстояло с развитием арендного сектора. Под развитием цивилизованного рынка аренды акционерное общество понимало строительство (покупку) дорогих апартаментов, помещения в которых сдавались по достаточно высоким ценам. Клиентами в основном становились крупные корпорации, арендовавшие такое жилье для своих сотрудников.

При этом у многих возникали вопросы — почему акционерное общество, именуемое институтом развития и получившее в свой уставной капитал серьезные средства из государственного бюджета, не занимается развитием арендного жилья для малообеспеченных граждан. Тем более, что ситуация в этой сфере сложилась крайне тревожная.

По данным исследования, которое по заказу того же «ДОМ.РФ» провел Фонд «Институт экономики города», накопленные обязательства бюджета перед различными категориями граждан, имеющими право на получение жилья за счет государства, составляет более 8,9 трлн руб. По данным Росстата, доля семей, состоящих на учете 10 лет и более, в 2017 году составила 52% всех очередников (1,27 млн семей).

На необходимость решить вопрос обеспечения жильем граждан с низким достатком не раз указывал Президент РФ (последние поручения на эту тему датированы маем 2019 года). Однако ни Правительство РФ, ни институт развития на эти поручения никак не отреагировали.

А что Мутко?

Пришедший на смену Плутнику Мутко, возможно, не так хорошо разбирается в финансовых инструментах, как его предшественник. С другой стороны, Виталий Леонтьевич два года курировал федеральные проекты «Жилье» и «Городская среда» и уже достаточно погружен в материал.

Кроме того, в 2019 году на разных публичных мероприятиях Мутко неоднократно высказывал мысль, что кроме продажи жилья должны быть иные инструменты обеспечения жильем граждан и что обязательства государства по предоставлению жилья для граждан с низкими доходами никто не отменял. Хочется верить, что подход к развитию жилищной сферы с приходом нового руководителя станет менее финансовым и более государственным.