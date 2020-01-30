Малькевич потребовал от ПНС Ливии освободить незаконно удерживаемых в плену россиян

Москва, 29 января. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился в открытом письме к главарю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу с требованием освободить незаконно удерживаемых россиян, о чем сообщает The Washington Post.

Сотрудники ФЗНЦ граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан проводили социологические исследования на территории Ливии. В мае прошлого года их незаконно задержали члены группировки RADA, входящей в состав МВД ПНС наряду с другими вооруженными формированиями Триполи.

На данный момент россияне содержатся в неофициальной тюрьме «Митига». До сих пор против них не выставлены официальные обвинения, а адвокат виделся с ними лишь один раз. Подконтрольные лидеру бандформирования Абд аль-Рауфу Карре боевики обвиняются ООН в многочисленных преступлениях, среди которых — нарушение прав человека, пытки, незаконные аресты и казни.

Малькевич напомнил, что Саррадж подтвердил приверженность ПНС Ливии положениям итогового коммюнике Международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине. Глава ФЗНЦ обратил внимание главаря ПНС Ливии на 45 пункт соглашения, в котором говорится об обязанности сторон освободить всех незаконно удерживаемых узников. Малькевич подчеркнул, что существование «Митиги» противоречит требованиям международного сообщества, нарушает права человека и способствует нарастанию криминогенной обстановки в регионе.

ФЗНЦ призвал ввести в правовое поле ситуацию с незаконно удерживаемыми ПНС Ливии россиянами. Малькевич добавил, что на данный момент Саррадж покрывает боевиков RADA, обвиненных ООН в тяжких преступлениях и являющихся международными террористами.