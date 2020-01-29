США уйдут из Ирака и Сирии, как только их поставят в невыгодные условия

Москва, 29 января. Военное присутствие США в Ираке в скором времени может закончиться из-за хамского отношения американцев. Об этом заявил востоковед и публицист Андрей Онтиков.

По его словам, в целом американские войска находятся в Ираке на законных основаниях — они в свое время получили официальное разрешение от Багдада. Однако хамское поведение изменило отношение к ним простых иракцев. Последней каплей стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими ВВС в Багдаде.

«Одна страна убивает политического и военного представителя другой страны на территории третьей страны в нарушение всего, чего только можно. Естественно, это вызвало крайнее недовольство иракских властей и пошло требование о выводе войск США и всей коалиции», — пояснил Онтиков New Inform.

Востоковед отметил, что сами Соединенные Штаты ни за что не уйдут из Ирака, поскольку это лишит их возможности красть нефть из Сирии и снизит уровень влияния в регионе. Однако Вашингтону не останется ничего другого, если его поставить в условия, когда вывод контингента — единственное разумное решение.

Например, Ирак может пригрозить передать России все военные базы. В этом случае расположенные на базах объекты системы ПВО США попадут в руки российских военных, чего Вашингтон допустить не может.

Из Сирии же американские войска уйдут, если в отношении них будет действовать мощное партизанское движение. В этом случае потери американской армии превысят доходы от продажи сирийской нефти, и Штатам будет выгоднее убраться из САР.