Соловейчик считает, что внутриполитические проблемы приведут к роспуску «Яблока» в Москве

В «Яблоке» идут постоянные проблемы с внутрипартийной демократией. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Недовольство в яблоке

Московское отделение партии «Яблоко» требует созвать общее собрание для перевыборов председателя. Обращение подписало 20% членов столичного отделения, что соответствует требованиям статьи 15.1.1. Устава партии. Инициатором собрания является муниципальный депутат Андрей Прокофьев.

По их мнению, выборы в ноябре 2019 года были нечестными и нелегитимными.

В письме говорится, что участники собраний первичных отделений не были уведомлены, что делегатов выбирали на конференцию для избрания руководства. Также до этого было обещано, что председатель будет выбираться на общем собрании, но этот вопрос в повестку внесли в последний момент, а в голосовании приняли участие заранее согласованные кандидатуры. При этом состав голосующих был нерепрезентативным из-за большой доли «внеквотных» — не выбиравшихся первичками делегатов.

Партийные проблемы

— Правомерно ли поступило руководство московского «Яблока», включив вопрос выбора председателя регионального отделения в ноябре 2019 года в повестку конференции в самый последний момент?

— Если члены партии требуют перевыборов своего руководства, если они в соответствии с уставом собрали необходимые количество подписей, то это решение должно рассматриваться.

— Является ли в таком случае решение конференции о назначении Сергея Иваненко председателем РОДП «Яблоко» противоречащим интересам партии, так как были представлены интересы узкой группы лиц, а не большинства членов партии?

— Мы знаем прекрасно, что в «Яблоке» постоянно проблемы с внутрипартийной демократией. Дважды за последние десять лет решением Григория Явлинского и его ближайшего окружения распускалось санкт-петербургское отделение «Яблока». Дважды за эти десять лет в Санкт-Петербурге проводился роспуск регионального совета «Яблока», дважды за десять лет проводилась перерегистрация членов партии. Очевидно, что и во второй столице России — Москве — ситуация похожа.

Это системные проблемы «Яблока», вызванные авторитарной манерой Явлинского. Он хоть формально ушел с должности руководителя партии, но фактически все решает единолично. Потому номинальные руководители и председатели партии, что [Эмилия] Слабунова, что Иваненко полностью покорны воле Явлинского.

Совершенно очевидно, что внутрипартийный кризис в «Яблоке» вызван диктаторской манерой ведения дел Явлинским и его окружением. И против этого выступают члены московского «Яблока», которые требуют нормальных уставных, гарантированных им партийным уставом демократических прав при решении кадровых вопросов.

Смотрите сами — Сергей Митрохин, который ранее возглавлял «Яблоко», долголетний депутат Госдумы, а потом — Мосгордумы, был отстранен от своей должности в результате не партийной конференции, а решением Явлинского, который продавил это решение через федеральный политический комитет партии.

Нынешний глава партии, против которого выступают подписанты, это ближайший друг и креатура Явлинского. Очевидна попытка Григория Явлинского перевести городское отделение «Яблока» в режим ручного управления, которое будет лично ему подконтрольно. Это, естественно, вызывает протест партийцев.

Последствия для регионального отделения

— Каковы перспективы смены главы РОДП «Яблока» в Москве после обжалования процесса ноябрьских выборов?

— Думаю, повторится питерская ситуация — роспуск через федеральный политический комитет регионального отделения, если результаты выборов не понравятся действующему руководству. И те, кто выступают против, просто окажутся за бортом, как это случилось в Санкт-Петербурге.

— Сможет ли Максим Кац сменить Сергея Иваненко? Окажут ли Кацу поддержку? Какие политические последствия последуют для регионального отделения «Яблока»?

— Если распустят региональное отделение «Яблока» в Москве, то ничего хорошего для партии не будет. И очевидно, что фракция «Яблока» в Мосгордуме, которая сформировалась по итогам осенних выборов, может целиком оказаться за бортом партии. И Митрохин, и Кац, и Беседина и прочие. Успехи «Яблока» на выборах в прошлом году будут перечеркнуты. И все шансы на дальнейшее для «Яблока» будут похоронены.