Принц Гарри получил приглашение на «дуэль» от отца Меган Маркл

Лондон, 29 января. Британский принц Гарри получил приглашение на «дуэль» от отца своей супруги Меган Маркл. Громкое заявление Томас Маркл сделал в эфире шоу «Доброе утро, Британия».

Тесть Гарри никак не может простить своей дочери разрыва отношений и свадьбы с британским принцем. Томас Маркл в очередной раз резко высказался в адрес самого Гарри, заявив, что не считает его мужчиной.

Под дуэлью при этом 75-летний отец Меган метафорически подразумевал решение конфликта.

«Веди себя, наконец, как мужчина! Ты должен встретиться со мной и поговорить! Я буду ряд «дуэли» с Гарри в любой момент», — заявил Томас Маркл.

Напомним, отношения между Меган Маркл и ее отцом резко испортились со времени бракосочетания с принцем Гарри в мае 2018 года. Томас Маркл непродолжительное время общался с дочерью по телефону, однако после его слов о том, что нахождение в королевской семье накладывает отпечаток на Меган, она отключила все устройства.

Отмечается, что Томас Маркл до сих пор не увидел своего внука Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Томас Маркл обвинил дочь и зятя в обесценивании британской короны из-за отказа от королевских привилегий. По его мнению, супружеской парой могут двигать меркантильные побуждения, и своим поведением они разрушают институт монархии в Британии.