Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева. События дня. ФАН-ТВ

Глава Чувашии Игнатьев ушел в отставку
Михаил Игнатьев уволен в связи с утратой доверия. Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности (теперь уже бывшего) главы Чувашии. В обществе эту отставку, если уж по-честному, ждали. Информация о ней разлетелась еще вчера, но ее не подтвердили ни в Кремле, ни в администрации республики. Днем ранее Игнатьева исключили из «Единой России» за неэтичное поведение. В кресле главы региона он продержался ровно на день дольше, чем в партии. Дело в том, что поведение чиновника в последнее время привлекло к себе массу внимания. На прошлой неделе в соцсетях настоящим хитом стало видео. На записи — торжественное мероприятие, сотрудники МЧС получают новые служебные автомобили. Но спасателей глава республики заставляет подпрыгивать за ключами, держа их на вытянутой вверх руке. В МЧС Чувашии объяснили, что герои ролика давно знакомы, а такое поведение — всего лишь «дружеская шутка». Но насколько это уместно по отношению к людям, работающим в службе спасения «01». Кстати, незадолго до этого Игнатьев оскандалился с призывом «мочить журналистов», но этот эпизод вроде бы замяли. А вот шутку над МЧС оценили по заслугам. Осиротеть Чувашии не дали, уже назначен новый руководитель республики. Временно исполнять обязанности главы региона будет председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. С ним сегодня провел личную рабочую беседу Владимир Путин.
Путин провел совещание по китайскому коронавирусу
Эпидемия коронавируса Россию пока не затронула, но самое пристальное внимание приковано к опасности уже сейчас и, что называется, в высших кругах. Сегодня Владимир Путин провел совещание в связи с китайской эпидемией. Президент озвучил задачу: не допустить распространения инфекции в нашей стране, минимизировать человеческие потери. Другие участники встречи — вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова — будут отвечать за этого напрямую. Все они по поручению российского премьера Михаила Мишустина вошли в оперативный штаб. Рабочая группа занята вопросом профилактики коронавируса, о котором пока известно не очень много. Лишь то, что он вызывает тяжелую пневмонию и быстро распространяется воздушно-капельным путем. Число заболевших сегодня приблизилось к шести тысячам человек, повальное большинство — в Поднебесной. Именно в Китае произошла вспышка пневмонии. 132 человека погибли, в 15-странах выявлены зараженные. Но за пределами КНР случаи пока единичны. Кстати, по оценкам Ростуризма, все наши сограждане, которые путешествуют по Китаю в организованных тургруппах, вернутся домой до 4 февраля. Куда хуже обстоят дела с провинцией Хубэй, где ситуация стала критической. А в этом регионе, находится не меньше 170 россиян, включая тех, кто проживает там постоянно. Покинуть опасную территорию они не могут из-за карантина. Местные власти уже подготовили план для выезда иностранцев, но даже сроки его воплощения пока непонятны.
В Москве простились с протоиереем Чаплиным
В Москве сегодня простились с известным священником и общественным деятелем Всеволодом Чаплиным. Траурная церемония прошла в храме Феодора Студита, который не смог вместить всех пришедших. В последний путь протоиерея Чаплина проводили родственники, друзья, известные политики и другие священнослужители. В общей сложности на отпевание пришли более сотни человек, в память о покойном они несли цветы и траурные венки. Всеволод Чаплин скончался 26 января на 52-м году жизни. На встрече с прихожанами храма священнику внезапно стало плохо. По некоторым данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Проблемы со здоровьем Чаплин также испытывал из-за астмы и диабета. До 2015 года он занимал посты в различных структурах РПЦ. Его работа в основном была связана с взаимодействием церкви и общества. За свои заслуги в развитии духовной культуры Чаплин награжден президентской грамотой и орденом дружбы. В последние годы он был настоятелем храма Феодора Студита, откуда его провожали в последний путь. Священника похоронили на Троекуровском кладбище.