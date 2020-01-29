Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева. События дня. ФАН-ТВ

Глава Чувашии Игнатьев ушел в отставку Михаил Игнатьев уволен в связи с утратой доверия. Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности (теперь уже бывшего) главы Чувашии. В обществе эту отставку, если уж по-честному, ждали. Информация о ней разлетелась еще вчера, но ее не подтвердили ни в Кремле, ни в администрации республики. Днем ранее Игнатьева исключили из «Единой России» за неэтичное поведение. В кресле главы региона он продержался ровно на день дольше, чем в партии. Дело в том, что поведение чиновника в последнее время привлекло к себе массу внимания. На прошлой неделе в соцсетях настоящим хитом стало видео. На записи — торжественное мероприятие, сотрудники МЧС получают новые служебные автомобили. Но спасателей глава республики заставляет подпрыгивать за ключами, держа их на вытянутой вверх руке. В МЧС Чувашии объяснили, что герои ролика давно знакомы, а такое поведение — всего лишь «дружеская шутка». Но насколько это уместно по отношению к людям, работающим в службе спасения «01». Кстати, незадолго до этого Игнатьев оскандалился с призывом «мочить журналистов», но этот эпизод вроде бы замяли. А вот шутку над МЧС оценили по заслугам. Осиротеть Чувашии не дали, уже назначен новый руководитель республики. Временно исполнять обязанности главы региона будет председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. С ним сегодня провел личную рабочую беседу Владимир Путин.

Путин провел совещание по китайскому коронавирусу Эпидемия коронавируса Россию пока не затронула, но самое пристальное внимание приковано к опасности уже сейчас и, что называется, в высших кругах. Сегодня Владимир Путин провел совещание в связи с китайской эпидемией. Президент озвучил задачу: не допустить распространения инфекции в нашей стране, минимизировать человеческие потери. Другие участники встречи — вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова — будут отвечать за этого напрямую. Все они по поручению российского премьера Михаила Мишустина вошли в оперативный штаб. Рабочая группа занята вопросом профилактики коронавируса, о котором пока известно не очень много. Лишь то, что он вызывает тяжелую пневмонию и быстро распространяется воздушно-капельным путем. Число заболевших сегодня приблизилось к шести тысячам человек, повальное большинство — в Поднебесной. Именно в Китае произошла вспышка пневмонии. 132 человека погибли, в 15-странах выявлены зараженные. Но за пределами КНР случаи пока единичны. Кстати, по оценкам Ростуризма, все наши сограждане, которые путешествуют по Китаю в организованных тургруппах, вернутся домой до 4 февраля. Куда хуже обстоят дела с провинцией Хубэй, где ситуация стала критической. А в этом регионе, находится не меньше 170 россиян, включая тех, кто проживает там постоянно. Покинуть опасную территорию они не могут из-за карантина. Местные власти уже подготовили план для выезда иностранцев, но даже сроки его воплощения пока непонятны.