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Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

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Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Москва, 29 января. Российский президент Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Соответствующую информацию передает пресс-служба Кремля.                                                                                                            

Планируется, что на заседании, которое состоится 30 января, обсудят вопросы, касающиеся роли местного самоуправления в реализации нацпроектов.

Кроме того, участники заседания затронут тему лучших практик в области управления муниципальными образованиями.                       

Кремль ранее сообщил, что национальные проекты будет курировать в правительстве первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Кроме того, в круг его обязанностей будут входить противодействие санкциям, финансы и внешняя торговля.                                  

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