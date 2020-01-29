Москва, 29 января. Российский президент Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Соответствующую информацию передает пресс-служба Кремля.

Планируется, что на заседании, которое состоится 30 января, обсудят вопросы, касающиеся роли местного самоуправления в реализации нацпроектов.

Кроме того, участники заседания затронут тему лучших практик в области управления муниципальными образованиями.

Кремль ранее сообщил, что национальные проекты будет курировать в правительстве первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Кроме того, в круг его обязанностей будут входить противодействие санкциям, финансы и внешняя торговля.