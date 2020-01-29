Военный эксперт Простаков назвал информационной атакой обвинение Эрдогана по Сирии

Обвинения Турции в адрес России можно расценивать как поднятие ставок перед неизбежными новыми переговорами Анкары с Москвой и Тегераном. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Обвинения Эрдогана

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в том, что она якобы не выполняет взятые на себя обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу. По его словам, терпение Турции подходит к концу, и если не прекратится антитеррористическая операция САА, то Анкара поступит так, «как считает нужным».

Он отметил, что астанинского процесса больше не существует, добавив, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по его возрождению.

В МИД РФ, комментируя заявление Эрдогана, сообщили, что Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств.

«Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», — заявили в МИД РФ.

Амбиции Турции

Как отметил Сергей Простаков, для Турции ситуация на Ближнем Востоке в целом усложнилась, так как планы Анкары и ее текущая политика встретили сильное сопротивление со стороны региональных держав и глобальных игроков. Турецкие амбиции на господство в Восточном Средиземноморье натолкнулись на неудачи союзников, руками которых Эрдоган рассчитывал установить свою власть над несколькими территориями и обеспечить условия для нефтегазовой экспансии Турции. Поэтому обвинения в адрес России можно расценивать как поднятие ставок перед неизбежными новыми переговорами Анкары с Москвой и Тегераном.

«Положение дел в Идлибе и сейчас вполне устраивает Турцию. Находящиеся в провинции боевики стали мобилизационным резервом Анкары для операций в Ливии, а для самой Турции они не представляют большой опасности. Поэтому деятельность террористов не встречает противодействия со стороны турецкой армии, а их размежевание с другими формированиями в Идлибе почти не проводится (в Идлибской зоне до сих пор находятся «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1. — Прим ФАН)», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт отметил, что активность террористов вынудила сирийскую армию проводить операции по их нейтрализации. Сейчас сирийская армия уже добилась серьезного успеха, очистив от террористических формирований в ходе своего наступления часть провинции Идлиб. Последние успехи Дамаска показывают, что теперь мириться с постоянными нарушениями перемирия террористами сирийское правительство не намерено. Зато Турция может вместе с поражениями террористов лишиться удобного инструмента влияния на ситуацию у своих границ.

«Поэтому желание Эрдогана повлиять на Россию и Сирию с целью ослабить давление на боевиков объяснимо. Но его заявления не имеют отношения к реальности и являются лишь информационной атакой с целью добиться каких-либо преференций на будущее перед решающими событиями в Сирии», — заключил Сергей Простаков.

С 19 декабря САА проводит военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб Вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора. Боевики несколько раз обстреляли их.

1 Организация запрещена на территории РФ.