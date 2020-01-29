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Военный эксперт Простаков назвал информационной атакой обвинение Эрдогана по Сирии

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Военный эксперт Простаков назвал информационной атакой обвинение Эрдогана по Сирии

Обвинения Турции в адрес России можно расценивать как поднятие ставок перед неизбежными новыми переговорами Анкары с Москвой и Тегераном. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Обвинения Эрдогана

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в том, что она якобы не выполняет взятые на себя обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу. По его словам, терпение Турции подходит к концу, и если не прекратится антитеррористическая операция САА, то Анкара поступит так, «как считает нужным».

Он отметил, что астанинского процесса больше не существует, добавив, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по его возрождению.

Военный эксперт Простаков назвал информационной атакой обвинение Эрдогана по Сирии

В МИД РФ, комментируя заявление Эрдогана, сообщили, что Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств.

«Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», — заявили в МИД РФ.

Амбиции Турции

Как отметил Сергей Простаков, для Турции ситуация на Ближнем Востоке в целом усложнилась, так как планы Анкары и ее текущая политика встретили сильное сопротивление со стороны региональных держав и глобальных игроков. Турецкие амбиции на господство в Восточном Средиземноморье натолкнулись на неудачи союзников, руками которых Эрдоган рассчитывал установить свою власть над несколькими территориями и обеспечить условия для нефтегазовой экспансии Турции. Поэтому обвинения в адрес России можно расценивать как поднятие ставок перед неизбежными новыми переговорами Анкары с Москвой и Тегераном.

«Положение дел в Идлибе и сейчас вполне устраивает Турцию. Находящиеся в провинции боевики стали мобилизационным резервом Анкары для операций в Ливии, а для самой Турции они не представляют большой опасности. Поэтому деятельность террористов не встречает противодействия со стороны турецкой армии, а их размежевание с другими формированиями в Идлибе почти не проводится (в Идлибской зоне до сих пор находятся «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1. — Прим ФАН)», — пояснил Сергей Простаков.

Военный эксперт Простаков назвал информационной атакой обвинение Эрдогана по Сирии

Эксперт отметил, что активность террористов вынудила сирийскую армию проводить операции по их нейтрализации. Сейчас сирийская армия уже добилась серьезного успеха, очистив от террористических формирований в ходе своего наступления часть провинции Идлиб. Последние успехи Дамаска показывают, что теперь мириться с постоянными нарушениями перемирия террористами сирийское правительство не намерено. Зато Турция может вместе с поражениями террористов лишиться удобного инструмента влияния на ситуацию у своих границ.

«Поэтому желание Эрдогана повлиять на Россию и Сирию с целью ослабить давление на боевиков объяснимо. Но его заявления не имеют отношения к реальности и являются лишь информационной атакой с целью добиться каких-либо преференций на будущее перед решающими событиями в Сирии», — заключил Сергей Простаков.

С 19 декабря САА проводит военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб Вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора. Боевики несколько раз обстреляли их.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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