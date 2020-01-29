Сирия, 29 января. Контратака боевиков под Маарет-ан-Нуманом отражена правительственной армией. Сирийский военнослужащий подорвался в Ракке на мине, предположительно, оставленной террористами «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили поселок на юге Идлиба, потеряли несколько человек в результате контратаки джихадистов с применением бойцов-ингимаси.

Армия Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов «Демократических сил Сирии» на севере Хасаки.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в установке мины в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: теряет позиции на юге Идлиба, предприняла попытку контратаки в районе города Маарет-ан-Нуман.

Курдские вооруженные формирования: обменялись ударами с протурецкими силами на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Под контроль сирийской армии после непродолжительных боев с отрядами джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» перешли поселения Тель-Зейтун, Хан-Туман и район Рашидин-4 в окрестностях административного центра провинции города Алеппо, как передает агентство Step News.

ВВС Сирии поддерживают с воздуха продвижение сирийской армии. Как сообщает источник в сети Twitter (@thiqanewsagency), вертолеты сирийской армии совершили боевой вылет к позициям радикалов в районе поселения Аль-Камари и сбросили бомбы на укрепления и склады радикалов после серии нарушений режима прекращения огня с их стороны.

Провинция Идлиб

В ходе наступления сирийской армии в рамках операции «Заря в Идлибе» были уничтожены и захвачены восемь танков, 15 боевых машин пехоты, 50 пикапов, восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки орудий, принадлежащих джихадистов, о чем сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Сообщается, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» развернули контрнаступление на позиции сирийской армии в районе города Маарет-ан-Нуман. Согласно данным медиаресурсов джихадистов, в авангарде выступили отряды джихадистов «ингимаси» - ударные отряды боевиков, в задачи которых входит даже ценой своей жизни нанести противнику наибольшие потери в живой силе. Как передает информагентство джихадистов «Ибаа», в результате нападения погибли четверо военнослужащих САА и три бойца союзных сил, уничтожен автомобиль, в котором они находились. Официальные СМИ пока не подтверждают заявления радикалов.

Сирийская армия освободила поселки Аль-Кахира и Джарада, к югу от города Маарет-ан-Нуман, как передает источник в сети Twitter (@watanisy). Джихадисты в свою очередь утверждают, что им удалось частично вернуть под свой контроль окрестности Кафр-Румы и позиции на западе у Маарет-ан-Нумана.

Провинция Ракка

В районе поселка Медин к северу от города Ракка подорвался на противопехотной мине, как сообщает новостной портал Alk Habour. Под подозрением боевики «Исламского государства», которые могли совершить вылазку с востока провинции, где они укрываются на территориях, оккупированных боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Ранее поступали сведения о том, что со своей стороны курдские радикалы под залог выпускают их своих тюрем и лагерей боевиков ИГИЛ. Кроме того, 800 заключенных покинули тюрьму SDF в городе Айн-Исса в октябре 2019, когда курдские радикалы, которые сторожили террористов, бросили тюрьму без присмотра.

Провинция Хасака

Бойцы протурецких сил провели патрулирование в районе на север провинции нанесли удар по укрытиям боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) у деревень Умм аль-Кайр и Абу-Расин на севере провинции Хасака. Турецкие беспилотники также провели разведку над поселком Тель-Тамр, как сообщает медиаресурс North Press.

У поселка Абу-Расин отряды протурецких бойцов столкнулись с боевиками SDF, после чего стороны обменялись ударами из тяжелой артиллерии, как передает агентство Alk Habour.

1 Организация запрещена на территории РФ.