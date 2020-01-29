Автобус с пассажирами упал в кювет под Волгоградом, есть пострадавшие

Волгоград, 29 января. Один взрослый и трое детей получили травмы при ДТП с автобусом в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

ДТП произошло на трассе Р-228 в Камышинском муниципальном районе. На 522-м километре трассы опрокинулся в кювет автобус Mercedes.

Автобус ехал из Саратова в Пятигорск, в нем находились 13 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, пишет ТАСС.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, решается вопрос о размещении остальных пассажиров.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Ростовской области, пострадали 11 человек.

Еще одна авария произошла со школьным автобусом в Тверской области.