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Решение старейшин Ливии показало, что Саррадж не пользуется поддержкой народа

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Решение старейшин Ливии показало, что Саррадж не пользуется поддержкой народа

Москва, 29 января. Решение ливийских старейшин остановить добычу нефти на нескольких крупных месторождениях показало слабость власти главы так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файеза Сарраджа. Об этом в среду заявил эксперт ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Решение старейшин показало, что Саррадж не всесилен, а власть находится в руках народа. Они, как выразители мнения большинства, выступили за реализацию национальных интересов, показав, кто на самом деле «имеет вес», — пояснил он порталу New Inform.

По словам политолога, реальной поддержкой общества на сегодняшний день пользуются только старейшины племен и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Только им под силу противодействовать негативному влиянию ПНС Ливии и внешних сил.

Тем не менее Триполи может использовать сложившуюся ситуацию себе на руку. Решение старейшин дает Сарраджу возможность обратиться за финансовой помощью к своим спонсорам и начать продавать имеющуюся у него нефть нелегально. Кроме того, глава ПНС Ливии может привлечь на свою сторону США, которым выгодно насыщать рынок нефтью в ущерб сырьевым экономикам Ирана и Венесуэлы.

Напомним, что ранее старейшины Ливии потребовали прекратить добычу нефти, деньги от которой шли не на развитие страны, а на ее разрушение. Выручаемые с продажи черного золота средства Саррадж тратить, обеспечивая воюющих на его стороне наемников.

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Источник: New Inform
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