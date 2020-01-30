Сирия новости 30 января 07.00: курдские террористы убили ребенка в Африне, САА громит террористов под Алеппо

Сирия, 30 января. Курдские террористы убили мирных жителей при обстреле Африна, сирийская армия оттеснила террористов от Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были атакованы неизвестными в провинции Эль-Кунейтра, нанесли авиаудары по боевикам в Хаме, оттеснили боевиков от Алеппо в районе Хан-Тумана, наносят удары боевикам в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ):

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА на юге Алеппо, убили военных в районе деревни Бабила и Басида в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: сбили ребенка в районе лагеря "Аль-Хол", допускают развитие контрабанды в Дейр-эз-Зоре, убили мирных жителей при обстреле Африна.

Международная коалиция: провели патрулирование в районе Телль-Тамра в Хасаке.

Провинция Алеппо

Курдские боевики, связанные с проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF) и террористической «Рабочей партией Курдистана», обстреляли жилые районы города Африн на севере Алеппо, сообщает агентство Step News. Агентство Halab Today уточняет — террористы обстреляли Африн из ракетных установок, погиб ребенок и еще четверо мирных жителей.

Тем временем на юге Алеппо САА нанесла серьезное поражение боевикам коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Как сообщает источник в Twitter (@ynms79797979), правительственные силы освободили город Хан-Туман и кварталы Рашидин-5 и Рашидин-4.

Напомним, САА начала операцию в ответ на постоянные провокации со стороны боевиков и обстрелы жилых районов Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Пользуясь покровительством со стороны подконтрольных США курдских боевиков, наращивают активность контрабандисты, действующие в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает источник в Twitter (@binaasorya), растет поток грузов, которые переправляют с восточного берега Евфрата (с территорий, подконтрольных США и коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) на западный, который контролирует САА и союзные силы.

Основной товар, который сбывают контрабандисты — нефть, нелегально добываемая на месторождениях, захваченных США. Для ее переправки используются несколько «мостов» контрабанды. США пытаются пресечь контрабанду, однако их собственные силы ограничены, а курдские боевики за взятки позволяют контрабандистам продолжать работу.

Провинция Идлиб

Продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. Источник в Telegram (@NewsTerkey1) сообщает о боях в районе населенного пункта Хан ас-Субуль. Ранее сообщалось, что САА отбила его у террористов.

Агентство Step News сообщило о гибели нескольких военнослужащих САА, в том числе офицера, в ходе столкновений в районе деревни Бабила на юге Идлиба. Кроме того, агентство Al Mohrar в своем Telegram-канале сообщило о погибших и раненых в рядах САА в результате обстрела из ПТУР на фронте Басида.

Сирийская боевая авиация нанесла удары по позициям террористов в районе населенных пунктов террористов в районе деревень Саккала, Маар-Зита, Кафр-Аламим и города Кафр-Набаль. Об этом сообщает Step News.

Провинция Хама

Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в провинции Хама. Как сообщает новостное агентство Baladi News, удары были нанесены по боевикам коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Сирмания. Напомним, САА возобновила операцию против террористов в идлибской зоне деэскалации. На данный момент наземные боевые действия не ведутся, однако сирийская авиация наносит удары для истощения боевиков.

Провинция Хасака

Патруль международной коалиции во главе с США вновь был замечен в районе населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасака. Об этом сообщает новостное агентство Al Khabour.

Напомним, ранее стало известно, что американские силы расширяют авиабазу США в районе Телль-Байдара в нескольких километрах от Телль-Тамра.

Также Al Khabour сообщает о гибели ребенка из лагеря беженцев «Аль-Хол» в результате ДТП. По данным источников, ребенок был сбит машиной курдских боевиков, действующих на контролируемых США территориях в Хасаке.

Провинция Эль-Кунейтра

Неизвестные боевики атаковали патруль Воздушной разведки Сирии в провинции Эль-Кунейтра. По данным источников «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), террористы атаковали сирийских контрразведчиков на дороге между городом Аль-Баас и населенным пунктом Аль-Хамидия. О пострадавших в результате нападения не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.