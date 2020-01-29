ПНС Ливии готовит наступление при поддержке протурецких боевиков в районе Салах ад-Дина

Бенгази, 29 января. Группа сирийских боевиков прибыла в район Салах ад-Дин в Ливии для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщил очевидец события в Facebook.

По данным источника, для подкрепления ПНС Ливии прибыло несколько автобусов с наемниками из Сирии.

Таким образом становятся очевидными намерения ПНС Ливии начать наступление при поддержке протурецких боевиков. Вероятно, что атаки начнутся в нескольких направлениях, в том числе и в районе Салах ад-Дина.

Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в порту Триполи, который контролируется ПНС Ливии, разгружаются турецкие военные судна. Отмечается, что судна доставили боеприпасы, личный состав и технику, включая грузовики и танки.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с российским лидером Владимиром Путиным, заявившим о необходимости урегулирования на севере Африки. Президенты призвали стороны к перемирию, после чего с 12 января в Ливии установился режим прекращения огня.

Турция, возобновившая поддержку ПНС Ливии, ставит под удар все достижения международного сообщества по деэскалации конфликта.