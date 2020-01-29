Порошенко подал 14 исков против ГБР, НАБУ и полиции Украины

Киев, 29 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко подал 14 судебных исков с целью добиться компенсации морального ущерба от Государственного бюро расследований (ГБР), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Нацполиции Украины. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань.

«Подаем 14 исков о возмещении морального вреда. И это только начало», — сообщил Головань в Facebook.

Адвокат Порошенко сообщил, что судьи вынесли 14 постановлений о бездеятельности прокуроров и следователей, в том числе суд установил факты противоправной бездеятельности у четырех прокуроров, шести следователей ГБР, двух должностных лиц НАБУ и двух следователей Нацполиции.

В отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения российской госграницы. Также его подозревают в том, что он совершил государственную измену во время подписания Минских соглашений.

Ранее суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует Порошенко. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела, которое относится к возможным нарушениям во время продажи данного завода.