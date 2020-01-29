Немецкий политолог Рар объяснил слова лидеров Польши и Украины о вине СССР в начале войны

Москва, 29 января. Немецкий политолог Александр Рар объяснил высказывания лидеров Польши и Украины в адрес СССР касательно Второй мировой войны, заметив, что все дело в переменах в мировой политике.

Он указал, что в настоящее время некоторые страны пытаются переписать историю, а это может быть «взрывоопасно», так как они «бьют по народам и памяти». Александр Рар заметил, что в Германии есть несколько точек зрения о войне, однако ни одна из них не поддерживает утверждения президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Рар подчеркнул, что «это просто немыслимо, и никто в Германии это не может поддержать». Прозвучавшие слова в адрес СССР он назвал глупостью.

«Это нельзя говорить, потому что это неправда. Думаю, что он [Зеленский] извинится. Скажет, что его не так поняли, как после разговора с американским президентом, когда его поймали за руку, что он критиковал Германию и Францию», — сказал политолог в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

С точки зрения Рара, причиной появления в Европе нового антироссийского блока, использующего историю против Москвы, являются перемены в мировой политике с возвращением Российской Федерации в число ее ключевых игроков. Это, как подчеркнул эксперт, вызывает негативную реакцию у некоторых политических сил на востоке Европы и в США.

Александр Рар напомнил, что некоторые страны начали переживать после того, как стало известно, что главные лидеры мира хотят поехать на 75-летний юбилей Победы в Москву и что там может произойти встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

«Тенденции видны — формируется новый полюс. Россия возвращается в большую мировую политику. И многие боятся, что конфликт на Украине будет забыт, что его нельзя будет использовать как таран для «выталкивания» России из Европы. Поэтому есть силы, которые будут сопротивляться начавшейся нормализации», — резюмировал политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова украинского президента, отметив, что он перешел все границы подлости.