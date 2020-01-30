Донбасс сегодня: бойцы ВСУ расстреляли группу сослуживцев из РПГ, СМИ готовят фейки о ДНР

Донбасс, 29 января. ЛНР под огнем тяжелых минометов. Силы ООС несут потери. Украинские телеканалы снимают фейковые сюжеты на передовой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки территория Донецкой и Луганской народных республик обстреляна киевскими силовиками семь раз. В ЛНР два раза был открыт огонь по селу Березовое из 120-мм минометов. В ДНР в зону обстрелов вошли Донецк, Гольмовский, Старомихайловка, Александровка и Сигнальное. Огонь по населенным пунктам велся из 82-мм минометов, гранатометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и стрелкового оружия.

В рядах ВСУ продолжается рост количества небоевых потерь

По сообщению представителей Народной милиции ДНР и ЛНР, за сутки по всей линии разграничения три бойца украинской армии погибли и пятеро ранены. Все факты потерь личного состава противника республик не связаны с выполнением боевых задач.

Так, вблизи города Красногоровка в 28-й механизированной бригаде ВСУ один солдат погиб и один ранен в результате неумелой работы по сборке самодельного взрывного устройства. Выживший боец доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. В расположении 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе поселка Зайцево (Горловка) во время минирования местности произошла детонация мины. Один военнослужащий погиб, еще один ранен и находится с осколочными ранениями в госпитале.

В 92-й бригаде ВСУ начальник разведки Царенко выслал группу военнослужащих на разведку позиций ДНР, но в ходе разведмероприятий группа отклонилась от маршрута и приблизилась к позициям 22-го батальона той же бригады. В результате по своим был открыт огонь из ручного противотанкового гранатомета, разведчиков приняли за донецкую ДРГ. Двое военнослужащих получили тяжелые ранения.

В Луганской области один военнослужащий из 93-й бригады ВСУ погиб и один ранен при установке минно-взрывного заграждения во время проведения инженерных работ. Солдаты подорвались на собственной мине.

Солдат ВСУ совершил ДТП под воздействием психотропных веществ

Как рассказал спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские правоохранители задержали военнослужащего из 72-й механизированной бригады ВСУ после совершения им дорожно-транспортного происшествия. Неподалеку от Рубежного Луганской области на трассе Старобельск — Бахмут нарушитель на автомобиле ВАЗ врезался в гражданскую легковушку. Водитель автомобиля, местный житель, получил черепно-мозговую травму.

Разбирательством установлено, что солдат, совершивший ДТП, является дезертиром и на момент совершения преступления находился под воздействием психотропных веществ. При этом в автомобиле беглеца сотрудники полиции обнаружили внутреннюю документацию части и учетные книги оружия и боеприпасов. Проводится дальнейшее расследование инцидента.

На передовых позициях работают журналисты украинских телеканалов

Спикер Народной милиции ДНР Ринат Айгистов рассказал, что военная разведка отметила нахождение на передовых позициях сил ООС корреспондентов телеканалов «1+1» и «5 канал». Журналисты снимают заказные сюжеты о том, как Народная милиция якобы нарушает минские договоренности и проводит обстрелы позиций ВСУ.

Работу журналистов курирует помощник командующего ООС по коммуникациям со СМИ и общественностью полковник Бородавко. Съемочная группа «5 канал» орудует в расположении 128-й бригады ВСУ, а канал «1+1» снимает постановочные сюжеты в зоне ответственности 28-й бригады ВСУ. Народной милиции ДНР также стала известна информация об указании из администрации президента Украины командующему ООС Владимиру Кравченко. Офис Владимира Зеленского, по данным дончан, дал указания на съемки постановочных материалов для показательной демонстрации их в Минске на очередной встрече контактных подгрупп.