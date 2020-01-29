Армия Сирии берет в клещи джихадистов «Джебхат ан-Нусры»* в Идлибе

Сирийская арабская армия выбила террористов из города Маарет ан-Нуман, крупнейшего оплота бандформирований на юго-востоке провинции Идлиб. Официальный представитель САА объявил об освобождении 29 городов и населенных пунктов на юго-востоке провинции. Федеральное агентство новостей следит за развитием наступления в Идлибе.

#Syria

Statement of #SyrianArabArmy Spokesman:

In the latest operation, Syrian Arab Army liberated 29 towns and villages from terrorists in #Idlib province, including #MaaratAlNuman, the second largest city in Idlib. pic.twitter.com/d5bjNHbtS2 — SMM Syria (@smmsyria) January 29, 2020

САА удалось отбить часть стратегической автодороги М5 Хама — Алеппо, отрезав путь турецким конвоям.

Сирийским военным удалось «с налета» выбить боевиков и из города Кафр-Рума, который находится всего в двух километрах от Маарет ан-Нумана. Выбив боевиков из Маарет ан-Нумана, правительственные силы устремились по трассе М5 на север и взяли Хан ас-Субуль. Ситуация на юго-восточном фронте в Идлибе меняется практически каждый час — армия идет вперед.

#SAA Tiger Forces liberated Khan Sibel — War in Syria (@SyriaWar2) January 29, 2020

Из крупнейшего опорного пункта на юго-востоке Идлиба основные силы боевиков фактически бежали, что позволило военным занять город без серьезных уличных боев.

Смертники в городе

Пропаганда террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» утверждает, что в Маарет ан-Нумане продолжается сопротивление. Ранее те же медиаресурсы уверяли, что САА «сравняла город с землей».

Как рассказал в своем Telegram-канале (@Oleg_Blokhin) российский военный корреспондент Олег Блохин, в Маарет ан-Нумане обнаружились террористы-смертники — «кукушки» джихадистов, которые остались, чтобы попытаться нанести максимальный урон сирийским военным.

«При зачистке тут обнаружились смертники, — передает военкор из города. — Когда военные продвигались, один взорвался, разорвало его к черту, еще двоих сейчас выкуривают. Три садыка [т. е. военных] ранены, но не критично. В общем, думали, что город пустой — а он не пустой. Но зачистка продвигается нормально, планомерно».

Боевики, которые подорвали себя в ходе скоротечного боя с САА, оказались членами джихадистской группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в РФ).

Турецкие «наблюдатели» в осаде САА

В ходе наступления САА обошла с двух сторон турецкий наблюдательный пункт в Маар-Хаттате, отрезав турецким войскам возможность отхода и лишив террористов в Маарет ан-Нумане возможности бежать под прикрытие турецкого флага (как это произошло во время летнего наступления с наблюдательным пунктом в Муреке).

Отрезав автодорогу М5 севернее наблюдательного пункта в Маар-Хаттате, сирийская армия лишила боевиков снабжения из Турции. ФАН и другие источники ранее неоднократно сообщали, что Турция оказывает поддержку террористам. Боевики неоднократно использовали турецкие наблюдательный пункты для того, чтобы наносить удары по отрядам САА.

Минобороны РФ высмеяло «озабоченность» США

Соединенные Штаты остро отреагировали на успешный ход наступления САА на юго-востоке Идлиба: ряд представителей Госдепартамента и политиков из двух американских партий осудили «наступление на мирных жителей».

Напомним, согласно официальной позиции Госдепартамента США, Идлиб является «крупнейшим гнездом террористов, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). Однако виртуальное «посольство США в Сирии», которое используется для пропаганды Госдепартаментом США, назвало операцию против террористов «варварской кампанией насилия против народа Сирии». Контртеррористическую операцию против террористов «Джебхат ан-Нусры» госсекретарь США Майк Помпео объявил поводом для новых санкций против правительства Сирии.

The international community must continue to pressure the Assad regime. the United States is prepared to take the strongest diplomatic and economic actions against the Assad regime and any state or individual that aids its brutal agenda. #Syria — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) January 22, 2020

В Минобороны РФ назвали слова Помпео лицемерием: любое поражение террористов в Сирии вызывает «обеспокоенность» у США. Между тем только по официальным данным ООН в 2019 году США убили 1149 мирных жителей в Афганистане, сбрасывая в среднем по 20 бомб в день

The US dropped a record 7,423 bombs on Afghanistan last year, an eightfold increase since 2015. The UN estimates that we and our allies together killed 1,149 civilians (we killed about half of those); the Taliban killed 1,207. https://t.co/kYlwvZQ1sI — Jacob Remes (@jacremes) January 29, 2020

Наступление с севера

25 января МИД Сирии направил в Совбез ООН и генеральному секретарю Антониу Гутерришу письма, в которых подчеркнул необходимость довести до конца борьбу против террористов в идлибской зоне деэскалации. Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что в результате атак боевиков с 9 января погиб 71 и получили ранения более 150 мирных жителей. МИД Сирии подчеркнул — САА должна оттеснить боевиков от жилых районов, чтобы предотвратить новые жертвы среди мирных жителей.

Продвигаясь на юге Алеппо, САА постепенно берет террористов «в клещи», заходя по М5 с двух направлений. В среду правительственным войскам удалось занять ряд опорных пунктов к юго-западу от мегаполиса, в том числе деревню Хирбет-Маарта, топливную базу и склады в районе города Хан-Туман. Кроме того, террористы были выбиты из жилого района Рашидин-5, откуда неоднократно осуществлялись осуществлялись обстрелы южных жилых районов Алеппо.

Не надо бояться обострения

Наступление в Идлибе следовало начать давно, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, и не опасаться никаких санкций.

«Надо прекратить реагировать на угрозы санкций. Пусть вводят какие угодно. Вопрос в Идлибе надо было решить давно, это язва, разлагающая Сирию, — подчеркнул Александров в интервью Федеральному агентству новостей. — А Запад надо послать куда подальше — особенно после того, как был осуществлен беспрецедентный террористический акт, убийство Сулеймани».

По мнению Александрова, России не следует бояться обострения в отношениях с Турцией — нужно напомнить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что ему необходимы прочные связи с Россией.

«Мы пошли навстречу Турции в вопросе с курдами, мы пошли навстречу Турции в Африне. Эрдогану не следует разбрасываться подобными заявлениями. Он не смог выполнить своих обязательств в Идлибе — это его вина. [Россия и Сирия должны действовать] и не следует бояться идти на обострение с Турцией — сейчас мы слишком во многих вопросах с ними завязаны. И по курдской зоне, и по Ливии мы пошли им навстречу, и в отношении трубопровода [»Турецкий поток»] — так что сейчас им не резон идти на обострение из-за Идлиба, — считает эксперт МГИМО. — Конечно же, они будут и дальше нас критиковать, а мы и дальше будем отбиваться, говорить, что Турция не выполнила своих обязательств, а суверенитет Сирии должен быть восстановлен».

1 Организация запрещена на территории РФ.