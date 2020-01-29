Садальский вступился за обвиненную в алкоголизме Отиеву

Москва, 29 января. Российский актер Станислав Садальский встал на защиту певицы Ирины Отиевой после скандального выпуска ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

В новом выпуске программы «Прямой эфир» Ирину Отиеву показали в домашней обстановке. При этом Малахов утверждал, что певица ведет затворнический образ жизни, а также злоупотребляет спиртными напитками. Позднее Отиева сообщила, что сотрудники программы «Прямой эфир» пришли к ней домой без предупреждения и вели съемку на скрытую камеру.

Садальский встал на защиту Отиевой, посвятив ей пост в Instagram. Актер сравнил современную эстраду с «котлом», в котором «варятся овощи без цвета и вкуса».

«Друзей там быть не может, там дружат только власть, деньги и порок, причем, последний правит первыми двумя», — отметил актер.

Садальский подчеркнул, что Отиева стала жертвой сплетен, однако выйдет из этой ситуации победительницей, так как у нее есть любящий тыл — мама, дочь и преданные зрители

«Ира говорит, что плохо держит удар, но то, что сейчас происходит, это не удар, а шанс воскреснуть и выйти победителем, показав всю ущербность этого продажного мира», — добавил актер.

Ранее Отиева назвала «мерзостью и провокацией» выпуск программы «Прямой эфир», героиней которого она стала. Певица отметила, что в день, когда к ней пришли сотрудники программы «Прямой эфир», она очень плохо себя чувствовала. Кроме того, именно в этот день она ждала гостей, в результате чего звонок в дверь для нее не был неожиданностью.