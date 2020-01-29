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Остановка добычи нефти позволит ПНС Ливии просить больше финансовой помощи

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Остановка добычи нефти позволит ПНС Ливии просить больше финансовой помощи

Москва, 29 января. Остановка добычи нефти в Ливии может сыграть на руку так называемому Правительству национального согласия (ПНС), которое возглавляет Файез Саррадж. Об этом в среду заявил военный эксперт Виктор Баранец.

По его словам, оставшийся без нефти Саррадж теперь может строить из себя жертву и настаивать на увеличении финансовой помощи Триполи, а главное — заручиться поддержкой США. А Запад может продолжать покупать у Ливии нефть подпольно и насыщать рынок в ущерб сырьевым экономикам Ирана и Венесуэлы.

«В Ливии нефти действительно очень много. Поэтому игроков, которые хотели бы ее заполучить достаточно — это и США, и Эрдоган, и ооновская мафия. Поэтому, когда закрыли порты, начался поросячий визг, по-видимому, кто-то получает откаты и контролирует все это», — пояснил Баранец «ПолитЭксперту».

Саррадж и прежде нелегально торговал нефтью. Вырученные деньги Триполи тратит не на восстановление страны, а на оплату боевиков, воюющих на стороне ПНС Ливии. Напомним, что ранее старейшины племен в Ливии запретили добычу нефти на нескольких крупных месторождениях.

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Источник: ПолитЭксперт
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