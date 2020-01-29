Депутат Рады Джемилев предложил отправить во главе марша на Крым «тех, кто уже пожил»

Киев, 29 января. Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил отправить во главе похода на Крым «тех, кто уже пожил».

По мнению парламентария, так называемый «марш достоинства» на полуостров может иметь последствия для его участников.

«Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил», — отметил Джемилев.

Депутат также добавил, что мероприятие имеет мирный характер, однако его целью является пересечение границы с РФ участниками акции. При этом активисты намерены проигнорировать паспортный контроль, поскольку они посетят «территорию Украины». Джемилев не пояснил, каким образом это возможно сделать.

Кроме того, парламентарий сообщил о планах передвижения по трем маршрутам: через Армянск, Каланчак и Чонгар. Непосредственно перед маршем будет выбрано одно из этих направлений. По словам Джемилева, это необходимо, чтобы поход стал «более затратным» для России.

Идею похода на Крым ранее высказал бывший депутат Рады и лидер запрещенного в РФ «Меджлиса1 крымско-татарского народа» Рефат Чубаров. Он предложил провести так называемый «марш достоинства» 2 мая. Предполагается, что к акции присоединятся депутаты, члены «Меджлиса», а также «западные партнеры». При этом экс-парламентарий допустил силовой вариант развития событий.

Российская сторона считает идею марша провокацией. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал организаторов похода не нарушать законы РФ и провести акцию на территории Херсонской области Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.