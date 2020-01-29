Выставка Сальвадора Дали собрала огромную очередь в Москве. ФАН-ТВ

Открывшаяся 28 января в Манеже выставка известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали собрала огромную очередь еще до своего открытия. Известно, что только в онлайн-режиме было куплено более 25 тысяч билетов. Название выставки говорит само за себя — «Сальвадор Дали. Магическое искусство» — и представит более 180 произведений мастера. Это живопись, акварели, рисунки и даже гравюры. Русские ценители высокого искусства впервые увидят картину «Мягкий автопортрет с жареным беконом» (1941). Также среди работ Дали можно будет увидеть «Невидимого человека», «Чувство скорости», «Максимальную скорость Мадонны Рафаэля» и другие.