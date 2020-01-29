Главные новости 29 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 29 января.

ДТП с участием школьного автобуса произошло в Тверской области, пострадавших нет, сообщили в ГИБДД по региону. Автобус со школьниками попал в ДТП в Тверской области.

Более 600 человек эвакуировали из школы №49 в Краснодаре из-за задымления в спортивном зале. Школу в Краснодаре эвакуировали после задымления.

Актриса ​​​​​​Анастасия Заворотнюк продолжает находиться в тяжелом состоянии, но ситуация стабильная. Критик Соседов рассказал о «стабильно тяжелом» состоянии Заворотнюк.

США направили конвой на север Хасаки для строительства новой военной базы. САА заняла стратегический город Маарет ан-Нуман. Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: Маарет ан-Нуман зачищен от боевиков, США перебросили подкрепления в Хасаку.

Кравчук, очевидно, опирается на свежесочиненные архивы украинского Минобороны, считает Ольга Скабеева. Скабеева назвала слова Кравчука о встрече Гитлера и Сталина «дикой украинской мифологией».

Алексей Пушков назвал «русофобом» канадского чиновника, проигнорировавшего вклад советских солдат в освобождение Освенцима. Пушков провел ликбез канадскому чиновнику, «забывшему», кто освободил Освенцим.

Бывший украинский президент попытался объяснить недавнее заявление действующего главы Украины Владимира Зеленского. Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина перед Второй мировой войной.

Подполковник армии США предупредил, что нападения на американские войска в Ираке могут стать более частыми. National Interest предупредило, что нападения на солдат США могут стать «смертоноснее».

Политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал «встречу» Гитлера и Сталина во Львове. Аналитик Шипилин отреагировал на слова Кравчука про «встречу» во Львове.

Иран направил подкрепление борющейся с террористами сирийской армии в Алеппо, американские военные укрепляют обстрелянную иранскими силами базу «Айн аль Асад» в Ираке. Сирия новости 29 января 7.00: Иран направил подкрепление САА в Алеппо, США укрепляют обстрелянную базу «Айн аль Асад».