ЛНА предоставила доказательства вмешательства Турции в ливийский конфликт.

Несмотря на договоренности о прекращении огня в Ливии, достигнутые при активном участии России, протесты на востоке страны не утихают. Жители Бенгази и других крупных городов Киренаики возмущены участием Турции в вооруженном противостоянии между Ливийской Национальной Армией (ЛНА), подчиняющейся всенародно избранному Парламенту и силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС), состоящего, в основном, из наемников и остатков местных террористических формирований.

До недавнего времени информация об «иностранном следе в Триполи» была основана лишь на слухах, доходящих с фронта, но трофеи, захваченные бойцами ЛНА на западном направлении, сделали эти слухи реальностью в виде машины инженерной разведки «Кирпи – 2» турецкого производства, которая и была представлена общественности на митинге 28 января.

Эмоции, с которыми манифестанты встретили бронированного «Ежа», — а именно так переводится слово «кирпи», — можно назвать «праздничным возмущением». Гром фейерверков и живая национальная музыка стали фоном для гневных лозунгов и скандирования слогана «Эрдоган, ты шайтан!», очень популярного среди местных активистов, по словам которых, прекращение огня — дело, конечно, хорошее, но турки своей техникой и инструкторами только подливают масла в по-прежнему тлеющий огонь, и «благодаря им» перемирие в любой момент может быть нарушено террористами с «той стороны».