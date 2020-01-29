Как спастись от китайского коронавируса: инструкция ФАН

Вспышка эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV стала серьезным вызовом всему человечеству. Эпидемия началась в Китае, а затем стала стремительно распространяться по всему миру. Как защититься от смертельно опасной болезни? Помогут ли от китайского коронавируса лекарства из российских аптек? Читайте в репортаже Федерального агентства новостей.

Что такое коронавирус?

Впервые о новом, неизвестном человечеству заболевании, стало известно в конце декабря 2019 года. Вспышка ранее не встречавшейся болезни началась в городе Ухане в центральном Китае. Первые заболевшие были торговцами на одном из рынков Уханя, на котором продавались дикие животные для традиционных блюд китайской кухни.

Ученые предполагают, что человеку вирус передался от одной из разновидностей летучих мышей, которые продавались на этом рынке.

По данным китайских медиков, в КНР на настоящее время подтверждено 5974 случаев заболевания. В других странах мира заражено еще 79 человек.

Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие. 2019-nCoV вызывает пневмонию (воспаление легких). Размножаясь в легких, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

Госкомитет по делам здравоохранения Китая сообщил, что новый коронавирус уже превысил цифры эпидемии атипичной пневмонии 2002–2003 годов.

Меры, применяемые китайскими властями для того, чтобы остановить распространение опасной болезни, поистине беспрецедентны. Китайские строители намерены за неделю возвести здание больницы, специально рассчитанной на лечение зараженных новым коронавирусом.

Китайские власти запретили выезд своих туристов из страны. На карантин закрыт город Ухань, из которого и пошла новая зараза, а также другие города Китая. В Ухани тем временем остаются 120 россиян.

Городской комитет по делам здравоохранения Пекина сообщает, что эпидемия вошла в новую стадию: число заболевших (в том числе вторично) растет, как и количество переносчиков вирусов. Болезнь не сдается.

На текущий момент против нового коронавируса не существует лекарства или прививки. При терапии врачи используют ряд противовирусных препаратов, однако остается открытым вопрос об их эффективности. Тем не менее прогресс на этом направлении есть: гонконгские исследователи разработали вакцину против 2019-nCoV, однако ее испытания потребуют как минимум нескольких месяцев.

Коронавирус в России

В России пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Пациентов с подозрением на 2019-nCoV немедленно доставляют в медицинские учреждения и тщательно обследуют, как это было в Кемерово и Воронеже.

Все рейсы из Китая проходят тщательную проверку. В аэропортах усилен досмотр самолетов и пассажиров из Китая, вокзалы и поезда дезинфицируются. Однако исключать возможность появления этой опасной болезни в России нельзя.

Меры по противодействию вирусу принимают и российские власти. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с новым типом коронавируса. Главой штаба стала вице-премьер Татьяна Голикова.

Новый коронавирус может проникнуть на территорию России в середине февраля, предполагает заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов.

«Не паникуйте!»

Пока же встревоженные потоком новостей о 2019-nCoV граждане отправляются в аптеки, чтобы найти средство от китайского вируса. Но что предлагают российские фармацевты? Корреспондент ФАН прошелся по московским аптекам и поспрашивал, что может помочь от смертельной китайской угрозы.

«Конкретного ничего нет», — разводит руками специалист одной из московских аптек.

Но тут же успокаивает меня: «Вы знаете что, вы не паникуйте: у нас не будет этого китайского вируса. Он не пройдет. Впрочем, можете для профилактики пропить антивирусные раз в неделю, — предложила женщина. — Не будет этого у нас, не бойтесь».

В следующей небольшой аптеке подтверждают: лекарство от 2019-nCov только разрабатывается.

«А так, могу предложить вам противовирусные препараты», — охотно достает из шкафа коробочки с лекарствами фармацевт.

Обычные медицинские маски не имеет смысла покупать, добавляет женщина.

«Нужны маски специальные, с клапанами, а те, которые в нашей аптеке продаются, обычные. Да и знаете, по идее их носит заболевший, чтобы не представлять угрозы для окружающих», — рассуждает аптекарь.

Иду в соседнюю аптеку. Там мне сразу же предлагают противовирусные препараты. Видимо, я здесь не первый человек, который ищет спасение от коронавируса: пачка с препаратом стоит у кассы. Здесь же перспективы исцеления обретают конкретную стоимость.

«Можете попробовать зарубежный препарат за 1200 рублей. Принимать десять капсул по одной в день. Есть еще наш, он подешевле, где-то рублей 600-700», — активно предлагает мне женщина за прилавком.

А нужно ли купить медицинскую маску, чтобы не допустить проникновения коронавируса в организм? «А маски не помогают. Наши маски — это так, на полчаса», — махнула рукой фармацевт.

Чистота — залог здоровья

В аптеке напротив фармацевт призадумалась над моим вопросом: чем защитить себя от коронавируса? Вероятно, сюда волнующиеся граждане еще не заходили.

«Думаю, могут помочь противовирусные средства и защитные маски», — предлагают мне в аптеке.

Но маски работают, если вы их меняете каждые два часа, предупреждает специалист.

«У нас есть новые маски с клапаном, но выглядят они угрожающе. Стоят 75 рублей», — показывает мне черную медицинскую маску из Японии женщина.

Передо мной на прилавке появляются все новые виды масок и таблеток.

«Вот достаточно сильный, по одной таблетке один раз в неделю. Это как профилактика, — предлагает мне фармацевт один из антивирусных препаратов и тут же философски комментирует. — У них не в первый раз такое. Постоянно какая-то зараза из Китая идет: птичий грипп, свиной, атипичная пневмония...».

Основной способ, который поможет мне избежать заражения коронавирусом — держать тело в чистоте, советует аптекарь. «Самое главное — это гигиена. Мыть руки, лицо умывать, платочки бумажные, маски. Грязными руками ничего не есть, не трогать лицо. Обычные правила гигиены...», — дает краткую инструкцию женщина.

Крупная сетевая аптека. За прилавком — улыбчивая девушка Анна (имя — на бейдже).

«Можно попробовать препарат, который дают мощный антивирусный эффект, — расхваливает один из зарубежных иммуномодуляторов девушка. — Это профилактика, чтобы не заболеть. По одной один раз в день пейте».

И, конечно же — гигиена!

«Возьмите вот маски медицинские и антисептические гели», — выкладывает на прилавок товары фармацевт.

Пока набор для профилактики формируется, спрашиваю: «Скажите, а люди беспокоятся?».

«Конечно, беспокоятся. Еще как беспокоятся! Поверьте, вы тут не первый с такой просьбой, — вздыхает Анна. — Маски меняйте каждые три часа, особенно при большом скоплении людей, в транспорте», — советует напоследок девушка.

Не занимайтесь самолечением!

Итак, все фармацевты говорят разное: советуют то те, то другие препараты, нет общего мнения и насчет необходимости медицинских масок. Кому же довериться? Человеку, который не раз успешно отражал эпидемии новых болезней, надвигавшихся на Россию.

Главный государственный санитарный врач России с 1996 по 2013 год, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко уверен, что причин для паники нет. Гражданам не следует бежать в аптеки и сметать с полок антивирусные препараты. Во-первых, вирус на настоящий момент не попал в Россию. Во-вторых, лечением россиян будут заниматься медицинские службы.

«Гражданам вообще ничего не нужно закупать, граждане сами себя лечить не будут. Это не простуда, которую у нас направо и налево лечат сами, что тоже является нарушением. Это серьезное заболевание», — подчеркивает депутат.

Подкупить в аптеке следует разве что дезинфицирующие средства, если дома они закончились, добавляет Геннадий Онищенко.

Само теоретизирование на эту тему Онищенко считает несколько циничным. Практика же в вопросе лечения пневмонии, вызванной новым коронавирусом, есть только у китайских врачей. Китайские медики апробировали существующие антиретровирусные препараты и пришли к выводу, что они влияют на вирус 2019-nCoV, отметил Онищенко.

Также для лечения больных пневмонией, вызванной новым коронавирусом, применяется такой метод, как экстракорпоральная оксигенация. При нем кровь насыщается кислородом с помощью специального аппарата, без участия легких.

Ряд препаратов, которые корреспонденту ФАН предложили в московских аптеках, относятся к антиретровирусным и входят в список 30 препаратов, тестируемых китайскими врачами. Однако принимать их для профилактики не стоит.

Что делать?

Как же обезопасить себя от нового коронавируса? В первую очередь, нужно успокоиться и не переживать по поводу новой болезни. Вероятность того, что китайский коронавирус проникнет в Россию и широко распространится в нашей стране — низкая. Однако для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и обезопасить его от 2019-nCoV, не помешает выполнять следующие несложные действия:

— Избегайте тесного контакта с людьми, которые страдают ОРВИ.

— Чаще и тщательнее мойте руки с мылом.

— Используйте антисептические гели и влажные салфетки.

— Избегайте тесного контакта с животными.

— Путешественники с симптомами простуды должны прикрывать кашель и чихание.

— В местах большого скопления людей носите медицинскую маску и регулярно меняйте ее.

— Следите за чистотой в своем жилище.

Сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!