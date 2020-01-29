Активисты Навального жалуются на скотские условия труда и страх травли после увольнения

Экс-юрист ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов рассказал о жалобах бывших и действующих сотрудников фонда на работу в организации. Они сообщают о «скотских» условиях труда, а также о самодурстве Алексея Навального, характеризуя его как плохого руководителя, запрещающего любую критику и неудобные вопросы.

Серуканов в своем Telegram-канале «Укол зонтиком» сообщил, что ему позвонил разочаровавшийся сотрудник сетки штабов Навального, личность которого удалось подтвердить.

«Звонит мне сейчас один сотрудник сетки штабов Навального и начинает взахлеб жаловаться, понятно на что. Хоть службу поддержки бывших/действующих сотрудников ФБК открывай», — пишет бывший юрист ФБК.

В комментарии ФАН Серуканов объяснил, что многие сотрудники Навального рассказывают ему о нечеловеческих условиях труда, особенно в региональных отделениях.

«Жалуются на то, что там скотское отношение. Регионы, как правило, жалуются на то, что федеральный центр Навального не реагирует на их просьбы, игнорирует какие-то пожелания и работать из-за этого сложно», — объяснил Серуканов.

Бывший юрист фонда подчеркнул, что сообщения о недовольстве на работу в фонде поступают ему постоянно и разочарованных сотрудников становится все больше.

«Таких людей уже десятки. Одни говорят, что их жизнь сломана, другие — что Алексей их просто использовал и что это все просто самообман. Они просто боятся, они не могут сказать этого Навальному. Людьми управляет страх. Страх, что они будут просто растоптаны в соцсетях. У меня не проходит недели, чтобы я с кем-то не общался. У людей, как правило, очень большое не то что разочарование, это мягко сказано, с легкой руки Волкова это вкинуто было. Это самая настоящая психологическая фрустрация. Люди потом годами не могут в себя прийти, потому что понимают, что потеряли какое-то количество времени в своей жизни, просто находясь в мыльном пузыре, который рано или поздно лопается», — отметил Серуканов.

Кроме того, бывший юрист ФБК подчеркнул, что Навальный не признает никакой критики, а в самом фонде запрещены острые вопросы, касающиеся финансирования и руководства.

Информация Серуканова о десятках разочарованных в Навальном людей подтверждается словами бывших активистов штаба. Например, на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» экс-сотрудница штаба Алена Нарвская рассказала, что работала при проблемах со здоровьем, пока Навальный отдыхал в Таиланде.

«Я работала в любом состоянии, без выходных, с ангиной, а Навальный выкладывает фотки с Таиланда», — отметила Нарвская RT.

Рассказы разочаровавшихся активистов из штаба блогера появлялись и раньше. Растущее количество таких людей характеризует Навального лишь как плохого руководителя, преследующего собственные интересы и использующего рабочую силу в собственных целях.