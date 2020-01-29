Ростуризм просит Росавиацию рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги за билеты в Китай

Москва, 29 января. Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за билеты в Китай. Соответствующее обращение Догузова направила руководителю Росавиации Александру Нерадько.

«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», — приводит текст обращения ТАСС.

В письме указано, что речь идет о туроператорах, которые выкупают места для организованных туристов на регулярных рейсах российских авиакомпаний. Кроме того, в письме отмечается, что с 24 января туроператоры приостановили продажу туров в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса. При аннуляции билетов туркомпании возвращают клиентам полную стоимость путевки, что негативно сказывается на их финансовом положении.

В Ростуризме отметили, что особенно в трудном положении оказались компании, реализующие исключительно китайское направление. Тем не менее турфирмы проявили высокий уровень социальной ответственности и профессионализм, несмотря на финансовые потери, добавили в ведомстве.

В среду стало известно, что масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002–2003 годов.

В настоящее время в Китае подтверждено заражение коронавирусом 2019-nCoV 5974 человек, еще у 9,2 тысячи человек обнаружены симптомы заражения. Власти сообщают о 132 погибших и 104 излечившихся.