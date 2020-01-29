Минюст РФ не нашел оснований для исключения ФБК из реестра иноагентов

Москва, 29 января. Министерство юстиций РФ не нашло оснований для исключения так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) блогера Алексея Навального из реестра иностранных агентов.

«По итогам проведенной проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» из соответствующего реестра», — сообщили в пресс-службе ведомства RT.

В декабре прошлого года ФБК направил в Минюст РФ заявление с просьбой исключить организацию из списка иноагентов. Представители ФБК утверждали, что якобы отказались от иностранного финансирования, а все прежде полученные деньги вернули.

Минюст провел внеплановую проверку, которая завершилась 15 января. Проверка не обнаружила оснований для исключения ФБК из списка НКО-иноагентов.

Напомним, в октябре 2019 года Министерство юстиции России внесло ФБК в перечень иноагентов, потому что организация ведет политическую деятельность в стране, получая финансирование из других государств. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение ФБК в список иностранных агентов в ноябре прошлого года.

Федеральное агентство новостей представило доказательства зарубежного финансирования ФБК. По данным ФАН, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8). Кроме того, олигарх Евгений Чичваркин, проживающий в Британии, ради «спасения» ФБК открыл британское отделение фонда в Лондоне для сбора пожертвований от тех, кто не может напрямую перевести проекту Навального деньги. Более того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества.