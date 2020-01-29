Армия Хафтара ликвидировала террориста-смертника на подступах к позициям ЛНА

Айн-Зара, 29 января. Один из пользователей Twitter сообщил о ликвидации силами Ливийской национальной армии (ЛНА) террориста-смертника, пытавшегося на автомобиле прорваться к позициям ЛНА в направлении Айн-Зара.

قام #الجيش_الوطني_الليبي بتحييد انتحاري حاول بسيارته اقتحام مواقعه في اتجاه عين زارة. وقد تم إرسال الإرهابي من قبل الغزاة #الأتراك. كما تزايد القصف والاستفزاز من قبل المرتزقة. يستغل الأتراك أي طرق للفوز وهم مستعدون للهجوم. المفجرون الانتحاريون هم بداية الهجوم.#السراج #الوفاق pic.twitter.com/hCMPdJJtmF — ساعة الصفر (@njMuRCuvQjiSVqQ) January 29, 2020

В сообщении говорится о том, что террорист был послан турецкими военными инструкторами, поддерживающими силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кроме того, за последнее время неоднократно поступали сообщения об участившихся обстрелах и провокациях со стороны наемников — так вчера войска фельдмаршала Халифы Хафтара предотвратили атаку наемников из Чада на КПП в Вади Атба к югу от Сабхи.

Официальная Анкара действует в обход всем договоренностям, достигнутым на международном уровне, в частности, по итогам берлинской конференции — канцлер ФРГ Ангела Меркель заверяла, что ни одна из стран-участниц международной конференции по Ливии не станет поддерживать каким-либо образом ни одну из сторон ливийского конфликта. Тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал достигнутые соглашения в Берлине, продолжив официальную поддержку ПНС Ливии.

Функционеры триполитанского правительства на фоне международных договоренностей действуют не менее странно с точки зрения права — ранее глава ПНС Ливии Файез Саррадж обвинял ОАЭ во вмешательстве во внутренние дела Ливии посредством поддержки командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

ПНС действует непоследовательно, поддерживая московские договоренности и берлинское коммюнике, в то же время укрепляя позиции возле линии соприкосновения с ЛНА. Ранее официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари заявлял о переброске ПНС Ливии сотни турецких наемников и военной техники для атаки на позиции ЛНА в аль-Вишке и к западу от Сирта.

Кроме того, Мисмари заявлял о переброске около 8 000 сирийских наемников из «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Ливию.