ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив

Брюссель, 29 января. Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания Совета ассоциации Украина — ЕС, которое состоялось в Брюсселе.

«Совет ассоциации призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в и из Азовского моря в соответствии с международным правом», — отмечается в документе.

Евросоюз со своей стороны также заявил о полной поддержке Украины и стремлении снизить напряженность в Азовском море. В частности, Брюссель намерен открыть в Мариуполе свой офис, пишет «Утро.ру».

Напомним, что ранее Украина и Грузия пожаловались в Международную морскую организацию на Россию, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия ничего не нарушала и готова это доказать в любой международной инстанции. Он также обратил внимание на то, что Азовское море является внутренним морем России и Украины, и причем здесь Грузия — непонятно.

Добавим, что Украина уже не первый год нагнетает обстановку вокруг Черного и Азовского морей. В частности, Киев регулярно проводит в своих водах морские стрельбы, а также осуществляет укрепление береговой линии.

А в конце 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко направил три бронекатера в российские воды в Керченском проливе. Все три корабля были задержаны, а моряки арестованы. Впоследствии Москва передала Киеву нарушителей границы и катера.