Пекин, 29 января. Самолет авиакомпании Juneyao Airlines, летевший из Осаки в Шанхай, изменил маршрут и доставил пассажиров в Ухань.

На борту лайнера находилось 94 жителя провинции Хубэй. Экипаж добровольно согласился на 14-дневный карантин.

Инцидент произошел вечером 29 января в воздушном пространстве Китая. Командир самолета Juneyao Airlines получил разрешение на посадку в Ухани, пишет РИА Новости.

Авиакомпания закупила и доставила в закрытый город медицинские товары. Пассажиров, летевших до Шанхая, пересадили на другой рейс. Позднее самолет тщательно продезинфицировали.

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