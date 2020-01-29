Путин освободил от должности главу Чувашии из-за утраты доверия

Москва, 29 января. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — говорится в тексте указа главы государства.

Согласно тексту документа, врио главы Чувашии назначен Олег Николаев.

Напомним, 23 января на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин Игнатьев, пользуясь разницей в росте, заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за ними. Этот поступок вызвал широкий резонанс. 28 января Игнатьева исключили из «Единой России». Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак тогда заявил, что в партии считают, что Игнатьев не должен возглавлять Чувашию. К слову, именно Игнатьеву принадлежит высказывание о том, что журналистов и блогеров надо «мочить» за заказные материалы в прессе.