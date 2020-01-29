Армия Сирии ведет наступление на террористов «Джебхат ан-Нусры»* под Алеппо

Дамаск, 29 января. Сирийская арабская армия в среду успешно начала наступление на позиции боевиков к юго-западу от города Алеппо. САА удалось освободить ряд опорных точек в пригородах.

К полудню сирийским войскам удалось освободить деревню Хирбет-Маарта и окружающие ее холмы, а также топливную базу и склады в районе города Хан-Туман. Боевики были выбиты из жилого района Рашидин-5.

Ранее МИД Сирии заявил, что в результате провокаций и обстрелов со стороны террористов в нескольких кварталах Алеппо погибло более 20 мирных жителей. Официальный Дамаск объявил о начале военной операции с целью оттеснить боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и союзных группировок от окраин города.

В посланиях, направленных в Совбез ООН и генеральному секретарю Антониу Гутерришу, МИД Сирии подчеркнул, что операция против боевиков в идлибской зоне деэскалации будет продолжаться до полного разгрома террористов — это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей в подконтрольных Дамаску районах.

Федеральное агентство новостей сообщало ранее, что ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов к юго-западу от Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.