Глава Совета племен Варфалла призвал ливийцев противостоять интервенции Турции

На Консультативном форуме в Бени Валиде (Мисурата) глава Совета племен Варфалла шейх Агила Джамаль призвал гражданское население Ливии противостоять вопиющему вмешательству Турции во внутренние дела страны и выступить против присутствия турецкого военного контингента.

Агила Джамаль был крайне удивлен реакцией ливийцев и предствителей ливийских племен на присутствие поставляемых Турцией сирийских боевиков для боев в Триполи. По мнению Джамаля, ливийцам необходимо как можно быстрее приступать к разработке плана действий по спасению Ливии.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил о том, что действия Турции выводят ливийский конфликт на новый уровень, так как, помимо переброски боевиков из Идлиба в Ливию для участия в боевых действиях, подписываются меморандумы о взаимопонимании, в частности, по военному сотрудничеству, позволяющему Турции официально отправлять своих военных на помощь ПНС.

«Понятно, что и до подписания меморандума в Ливии присутствовали иностранные силы в том или ином виде и это носило неофициальный характер. Сейчас, когда Турция перевела это все в официальное русло, направляя своих советников, конфликт перешел на новую стадию, стал более опасным. Естественно, происходящее вызывает у ливийцев обеспокоенность. Одно дело, когда боевики могут просачиваться в Ливию теми или иными путями, «вылавливая рыбку в мутной воде», и другое — когда боевиков планомерно перевозят из одной страны в другую. Кому это понравится?» — утверждает Онтиков.

По мнению эксперта, цель призыва главы Совета племен Варфалла — сформировать общее неприятие этой ситуации и замотивировать ливийцев действовать.

Напомним, в конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж подписали меморандум о взаимопонимании, а также соглашения о демаркации морских границ. В международно признанном ливийском парламенте проголосовали за отмену подписанных соглашений о сотрудничестве между Турцией и так называемым ПНС Ливии.

Стоит отметить, что эти соглашения не могут быть ратифицированы другими странами по причине утраты Правительством национального согласия легитимности в 2018 году согласно Схиратским соглашениям — срок мандата ПНС был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию, параллельно обеспечивая граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.