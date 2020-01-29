Военно-транспортный самолет США разбился на западе Ирака

Багдад, 29 января. Военно-транспортный самолет США потерпел крушение в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака. По сообщениям СМИ, в результате инцидента погибли четыре человека.

Стали известны подробности происшествия. По данным одних источников, разбился самолет C-27J Spartan, согласно другой версии, рухнул UC-27B.

Отмечается, что оба судна состоят на вооружении Командования специальных операций Вооруженных сил США, так, 427-й специальный авиационный отряд этого рода войск имеет в своем составе UC-27B, а Летная рота Командования — C-27J Spartan.

Ранее сообщалось, что на западе Ирака разбился военно-транспортный самолет США. На борту воздушного судна находилось четыре человека, которые погибли в результате крушения.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими ВВС иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. Тегеран ответил ракетными ударами по американским военным объектам на территории Ирака.

Жители ближневосточных стран все чаще выступают против агрессивной политики США, выходя с призывами «Янки, гоу хоум». Вашингтон при этом игнорирует даже официальные требования государств региона о свертывании военного присутствия на Ближнем Востоке.