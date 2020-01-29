Турция направляет ПНС наемников из Сирии, чтобы атаковать базу Аль-Ватыя вразрез перемирию



Триполи, 29 января. Боевики, воюющие на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, собираются нарушить перемирие и с помощью присланных Турцией сирийских наемников напасть на база Аль-Ватыя.

О готовящихся атаках сразу по нескольким направлениями, одним из которых как раз и является Аль-Ватыя, сообщил в Twitter пользователь, знакомый с ситуацией. По его словам, возглавляемое Файезом Сарраджем ПНС не собирается соблюдать режим прекращения огня и боевые действия планирует при активном участии сирийских наемников, вербовкой которых занимается в Идлибе турецкая сторона. По данным пользователя, сейчас сирийские наемники собираются в городе Джаду для последующей атаки на базу.

Напомним, режим тишины в Ливии действует по инициативе России, начиная с полуночи 12 января. 13 января на встрече в Москве представители России, Турции и стороны ливийского конфликта — глава ПНС Саррадж и фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар закрепили режим тишины на бессрочной основе.

На фоне поступающей информации о готовящихся нападениях вызывают вопросы не только действия ПНС, но и политика Анкары, которая тоже нарушает все принятые договоренности и поставляет головорезам Сарраджа оружие, а также пополняет их ряды сирийскими и турецкими наемниками. При этом Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара соблюдает перемирие.