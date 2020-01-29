Толстой объяснил, как его избрание вице-спикером ПАСЕ повлияет на работу Ассамблеи

Москва, 29 января. Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой рассказал, что его избрание вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) должно повлиять на работу российской и антироссийских делегаций.

По его словам, избрание вице-спикером ПАСЕ даст возможность России быть представленной в Бюро Ассамблеи и принимать участие в формировании повестки организации. Толстой обратил внимание на то, что «друзья российской делегации», в том числе Украина, Польша и Прибалтика, пытаются ущемить права представительства РФ в ПАСЕ. Однако Россия реагирует спокойно.

Вице-спикер Ассамблеи Петр Толстой заметил, что использовать новые полномочия против русофобских членов организации не считает нужным.

«У меня таких прав нет. И я не считаю, что надо кого-то лишать слова. И потом, как будет Парламентская ассамблея без карнавальной малороссийской политической культуры существовать? Она потеряет», — сказал Толстой в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он назвал ключевой принцип работы Ассамблеи. С точки зрения Толстого, в соответствующий список входит пункт о предоставлении равных возможностей каждому государству. Он выразил надежду на то, что эти возможности станут «менее хамскими» и не будут базироваться «на какой-то польско-украинско-прибалтийской пропаганде».

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. За его кандидатуру было отдано 132 голоса из 252 членов ПАСЕ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что избрание Толстого на пост вице-спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы даст возможность развивать Ассамблею как полноценную площадку для межпарламентских дискуссий.