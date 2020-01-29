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Продюсер из России предложил Илону Маску построить концертный зал на Марсе

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Продюсер из России предложил Илону Маску построить концертный зал на Марсе

Москва, 29 января. Российский продюсер Леонид Хромов предложил американскому изобретателю Илону Маску простроить концертный зал на Марсе.

Основатель конкурсов «Краса Вселенной» и «Улыбка Вселенная» планирует построить самый большой концертный зал во Вселенной. Компания Leonid Khromov Production разрабатывает дизайн будущего здания.

Продюсер из России предложил Илону Маску построить концертный зал на Марсе

Согласно проекту высота здания составляет 52 м, его вместимость — 10 тысяч мест. Стоимость строительства оценивается в 150 млн долларов без учета доставки материалов.

Хромов предложил Илону Маску стать соинвестором проекта. Американский предприниматель неоднократно заявлял о своих бизнес-интересах в космосе. Он даже заявил, что в 2050 году планирует переселить на Марс миллион человек.

«Я хочу, чтобы наша компания первой в истории человечества построила на Марсе концертный зал и провела финал международного конкурса красоты», — добавил продюсер.

Продюсер из России предложил Илону Маску построить концертный зал на Марсе

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