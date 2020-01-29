Надежда Бабкина удивила поклонников новым макияжем

Москва, 29 января. Российская певица Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой артистка запечатлена с новыми макияжем и прической. По словам Бабкиной, снимок был сделан перед началом съемок телепередачи «Модный приговор».

Преображение Бабкиной вызвало неоднозначную реакцию со стороны поклонников. Некоторые поклонники раскритиковали «новый образ» Бабкиной, отметив, что с таким макияжем певица выглядит неестественно. Однако большая часть подписчиков выразила восхищение в связи с преображением певицы.

«Молоденькая и свеженькая дива!» — отмечает lvanello.

«Просто супер!» — пишет lidiiasutkhintskhai.

«Красотка! Молодая и стильная», — отмечает lagunalelya.

«С каждым днем Вы все моложе и круче», — пишет nataliyafeo12.

«Здесь даже не столько косметики, как просто фотошоп. Восхищаются те, кто с этим незнаком», — отмечает lusya59.by.

«Видела вас, совсем по-другому выглядите, фотошоп — 100%», — пишет irinabrianceva.

Ранее Бабкина поделилась с подписчиками фотоснимком, на котором запечатлена в ванне с пеной. Поклонники певицы обратили внимание на хорошие формы 69-летней артистки. Однако некоторые пользователи Сети сочли снимок неприличным, поскольку Бабкиной «далеко не 20 лет».