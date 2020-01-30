Сирийская армия укрепляет позиции в освобожденном Маарет-ан-Нумане — видео ФАН

Дамаск, 30 января. Накануне сирийской правительственной армии удалось освободить стратегически важный город Маарет-ан-Нуман, второй по величине в провинции Идлиб, от террористических группировок. Это произошло спустя семь лет после того, как боевики его захватили.

Сирийским военным удалось окружить Маарет-ан-Нуман с трех сторон, после чего САА вступила в ожесточенную схватку с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 и союзными ей бандформированиями. Боевики понесли большие потери, а оставшиеся в живых бежали на север в направлении города Серакиб и города Ариха на северо-западе провинции.

Сейчас сирийские военные укрепляют свои позиции, а инженерные подразделения начали разминирование жилых кварталов.

Подразделения САА также продолжают прочесывать территории, окружающие город Маарет Ан-Нуман с целью обнаружения туннелей и пещер, которые использовались джихадистами для укрытия.

Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать в освобожденном Маарет-ан-Нумане.

Напомним, что сирийские правительственные войска были вынуждены возобновить военные действия в Идлибе из-за многочисленных провокаций со стороны незаконных вооруженных группировок: боевики нарушали установленный режим перемирия и нападали на укрепления армии Дамаска в регионе.

В данный момент подразделения сирийской армии продолжают операции против террористических организаций в провинции Идлиб, они идут сразу по нескольким направлениям. По информации военных источников, САА ведет ожесточенные бои с террористами в окрестностях населенного пункта Вади-эль-Дейф, прилегающего к деревне Мааршамша, которая была освобождена в минувшую субботу.

Ранее сообщалось, что бойцам удалось освободить всю ось к востоку от города Маарет-ан-Нуман. В частности, буквально вчера под контроль Дамаска перешла деревня Аль-Гадфа.

1 Организация запрещена на территории РФ.