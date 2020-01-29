Пассажиров, прилетевших с Хайнаня в Петербург, будут обследовать на борту самолета. ФАН-ТВ

Туристов, которые прилетают с острова Хайнань в Петербург, обследуют на борту самолета. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия.

Первый рейс прибыл уже сегодня, пассажирам предложили заполнить анкеты, для того, чтобы выяснить, находились ли люди в контакте с зараженными коронавирусом, а также взяли мазки из полости рта и носа.

Ирина Чхинджерия сообщила, что в Петербурге усилены противоэпидемические меры. Проводится дезинфекция на вокзалах, торговых центрах, аэропорту, транспорте. Людей, с подозрением на коронавирус, прибывших из Китая, госпитализируют в больницу. За неделю обследования в Городской больнице имени Боткина прошли тридцать человек. На сегодняшний день в Петербурге нет зафиксированных случаев коронавирусной инфекции.

«Отслеживаются все случаи заболеваний с каким-то необычным тяжелым течением. Одна из главных мер — усилен карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Санкт-Петербурге, таким главным пунктом у нас является аэропорт Пулково», — рассказала Ирина Чхинджерия, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора.

Что касается ОРВИ и гриппа в Санкт-Петербурге, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога почти на 16 процентов. Обсудили специалисты на пресс-конференции и ситуацию с корью — подъем заболеваемости продолжается третий год, в январе 2020-го зафиксировано уже четыре случая.